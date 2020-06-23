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ВТБ в июне зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты-двойники

В банке напомнили, что отличить официальный сайт интернет-банка от двойников-мошенников возможно по наличию символов https:// в адресной строке перед названием сайта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ВТБ в июне зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты, интерфейс которых напоминает банковские, с начала года такие жалобы поступили в банк впервые, сообщила пресс-служба госбанка.

"В службу поддержки обратились пользователи, которые при поисковых запросах о входе в личный кабинет интернет-банка помимо официальной страницы увидели в выдаче фейковые сайты, маскирующиеся под порталы банков. В январе - мае текущего года ВТБ не фиксировал обращений клиентов о попытках данного вида мошенничества, в июне было получено несколько десятков таких обращений", - отмечается в сообщении пресс-службы банка.

В ВТБ также сообщили, что отличить официальный сайт интернет-банка ВТБ от двойников-мошенников возможно. В адресной строке перед названием официального сайта ВТБ-Онлайн при нажатии мышкой на ссылку указано https://. Эти символы обозначают, что соединение с банком безопасно и происходит по зашифрованному протоколу связи.

В банке сообщили, что ВТБ на постоянной основе работает над дополнительными возможностями для обеспечения безопасности данных клиентов. В прошлом году банк запустил сервис блокировки входящих номеров телефонов, которые совершаются мошенниками. Кроме того, банк разрабатывает сервис проверки подозрительных сайтов, который поможет клиентам избежать использования фейковых порталов.

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