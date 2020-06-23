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Более 500 млн рублей поддержки получили сельхозпроизводители Приморья с начала года

Большую часть средств направили на технологическую модернизацию сельскохозяйственного оборудования и парка машин

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края получили более полумиллиарда государственных субсидий с начала 2020 года. Средства можно направлять на покупку техники, скота, семян и удобрений, сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Большая часть - около 130 млн рублей - направлены на технологическую модернизацию сельскохозяйственного оборудования и парка машин. Также денежные средства аграрии получили на развитие животноводства, племенную работу, агротехнологические работы", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.

Финансовая поддержка аграриям оказывается в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.

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