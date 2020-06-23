Совет директоров "Транснефти" примет решение о дивидендах-2019 после директивы кабмина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" примет решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года заочным голосованием после получения директивы правительства. Об этом говорится в сообщении компании.

"Решение по данному вопросу принять заочным голосованием после получения директивы правительства Российской Федерации по вопросу "О предварительном распределении прибыли ПАО "Транснефть" за 2019 год, в том числе о размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО "Транснефть" (рекомендации)", - отмечается в сообщении.

Вопрос о распределении прибыли компании за прошлый год обсуждался на заседании совета директоров 19 июня.

В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%). Однако из-за внешних факторов компания просит правительство разрешить выплату дивидендов частями в течение трех лет.