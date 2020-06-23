Ростех и Marathon Group создадут научный центр по разработке вакцин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ростех и инвестиционная компания Marathon Group в этом году создадут научный центр по разработке вакцин, который позволит ускорить выход новых препаратов на рынок, говорится в сообщении Ростеха.

"Биофармацевтическое предприятие "ФОРТ" - совместный актив холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и компании Marathon Group - откроет научно-исследовательский центр для разработки вакцин. Специализированный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года", - сообщил Ростех.

Центр сконцентрируется на разработке живых вирусных вакцин, а также вакцин для профилактики гриппа на основе клеточных технологий. Научно-исследовательский центр на базе завода "ФОРТ" в Рязанской области будет состоять из лабораторий клеточных технологий, микробиологической, вирусологической и ПЦР-лаборатории.

С 2021 года здесь планируется запустить участок для производства пилотных серий новых вакцин с последующим масштабированием производства с инвестициями более 400 млн рублей, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Научный комплекс позволит серьезно сократить время выхода новых препаратов на рынок и создаст условия для партнерства с российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями", - говорится в сообщении.