Курс доллара поднялся до 69,05 рубля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,04%, до отметки в 69,05 рубля, курс евро уменьшился на 0,17%, до 77,7175 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:11 мск курс доллара находился на отметке 68,9 рубля (-0,17%), курс евро - 77,67 рубля (-0,23%).

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,36% и достиг отметки 2773,33 пункта, а индекс РТС прибавил 0,6%, до 1264,34 пункта.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,41%, до 2774,6 пункта, РТС находился на уровне 1268,62 пункта (+0,94%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,26% - до $42,97 за баррель. Нефть сорта WTI теряет 0,29% и торговалась на уровне $40,61 за баррель.