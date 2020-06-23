Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам пяти месяцев 2020 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам во вторник в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по республике.

"Индекс производства в январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года по виду деятельности "рыболовство" увеличился в 1,7 раза", - говорится в сообщении. По данным статистики, объем производства морской свежей или охлажденной рыбы, не являющейся продукцией рыбоводства, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,9 раза и составил 2 653,7 т. При этом отмечается, что объем морской мороженой рыбы уменьшился на 17,8% и составил 416,7 т.

Как пояснили ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства, одной из причин улучшения динамики уловов стало создание единого промыслового пространства на Каспии. "Теперь добытчики неодуемых видов рыб (виды рыб, для которых не устанавливается предельно допустимый уровень вылова - прим. ТАСС) необязательно должны иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям достаточно заключить договор с теруправлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на добычу", - рассказали в пресс-службе управления.

В апреле сообщалось, что оборот организаций рыболовства и рыбоводства в I квартале 2020 года составил 141,8 млн рублей, что почти на 20% больше, чем в первые три месяца прошлого года.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана сообщали, что промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году будут вести 20 рыболовецких судов, в этом году планируется направить для промышленного лова шесть судов.