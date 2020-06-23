Источник: "Газпром" завершает сделку по покупке "Стройтранснефтегаза"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Газпром" в ближайшее время может завершить сделку по приобретению нефтегазосервисной компании "Стройтранснефтегаз" (СТНГ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки.

"Сделка может завершиться в ближайшее время", - отметил собеседник ТАСС.

Источник также подтвердил информацию о том, что СТНГ выступит подрядчиком для строительства последнего участка газопровода "Сила Сибири" в Китай. Ранее во вторник РБК со ссылкой на источники сообщил о том, что "Газпром" выбрал СТНГ для строительства ветки длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии, стоимость контракта - около 160 млрд руб. Договор на подрядные работы заключен в конце мая.