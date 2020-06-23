В Москве открывается клуб молодых предпринимателей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клуб молодых предпринимателей Business Update открывается в Москве. Члены клуба получат поддержку при выводе своих проектов на рынок и смогут стажироваться на ведущих московских предприятиях, сообщается во вторник на сайте мэрии Москвы.

"В столице открывается клуб молодых предпринимателей Business Update. Его цель - помочь молодежи в творческой и профессиональной реализации", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба мэрии столицы, для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Она также отметила, что молодым предпринимателям в прохождении этих шагов будут помогать опытные бизнесмены и эксперты.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, клуб является "логичным продолжением проекта "Бизнес-уик-энд", в котором с 2018 года приняли участие более 70 тыс. человек.

"Члены клуба будут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться друг с другом опытом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимателями города. Войти в него может любой желающий. При этом правила клуба устанавливают сами участники", - приводит его слова пресс-служба мэрии Москвы.

Для членов клуба создана мультифункциональная онлайн-платформа, которая позволяет участвовать в конкурсах, кейс-чемпионатах, питчинг-сессиях, хакатонах и акселераторах. Кроме того, в одном из разделов платформы будет публиковаться информация о стажировках, обучающих курсах и вакансиях, а заодно о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду в технопарках и коворкингах.

В финансовом блоке платформы можно будет узнать о способах получения средств для развития проекта, найти список государственных институтов, частных инвесторов и банков, поддерживающих малый бизнес. Планируется также создать юридическую поддержку для молодых предпринимателей и раздел для нетворкинга.