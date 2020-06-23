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Туроператор "Ника" сообщил о прекращении деятельности

Такое решение связано с отсутствием финансовых гарантий
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по нашей вине в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО "Ингосстрах" продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность", - указано в сообщении.

В ближайшие дни офис организации в Москве прекратит свою работу, офис в Санкт-Петербурге продолжит работу в дистанционном формате до урегулирования всех вопросов с клиентами.

ТАСС направил запрос в страховую компанию.

"Ника", работавшая на рынке последние 27 лет, занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока: Оби и Иртышу, Енисею, Амуру. Продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки.

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