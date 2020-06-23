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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Транснефть" завершила работы по ликвидации последствий ЧС под Норильском

Общий объем собранных нефтепродуктов составил почти 9,3 тыс. куб. м
Сотрудники специальной службы компании "Транснефть-Сибирь" очищают реку Амбарную от последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Денис Кожевников/ТАСС
Описание
Сотрудники специальной службы компании "Транснефть-Сибирь" очищают реку Амбарную от последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Транснефть" завершила работы по ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов под Норильском, общий объем собранных нефтепродуктов составил почти 9,3 тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

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"Работы по сбору нефтепродукта с водной поверхности на определенном ПАО "Транснефть" участке завершены. Всего собрано нефтепродуктов с водной поверхности в объеме 9 тыс. 288 куб. м. Выполнена перекачка во временные емкости (МЭР-250, МЭР-150, МЭР-50) ПАО "Норникель" - 9 тыс. 288 куб. м", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по сбору и вывозу оборудования.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин говорил, что по итогам работ под Норильском глава МЧС России Евгений Зиничев вручил представителям компании благодарность и отметил, что компания собрала наибольший объем жидкости с поверхности реки с концентрацией дизеля 97% и выше.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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