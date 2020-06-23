Африканские страны сообщили ОПЕК о планах сокращения добычи с компенсацией до октября

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нигерия, Ангола, Габон, а также азиатский Бруней представили в ОПЕК+ графики сокращения добычи нефти в июле - сентябре этого года с учетом компенсации невыполненного объема в мае и июне, сообщил ТАСС источник в организации.

Четыре страны наравне с Ираком и Казахстаном в мае не полностью выполнили условия сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Новое соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Однако в мае сделка была исполнена только на 87%. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.

Ирак и Казахстан уже представили свои планы по компенсации недостающего объема на заседании министерского мониторингового комитета 18 июня. До 22 июня их должны были представить остальные. Им было предложено расписать график сокращения добычи с учетом компенсаций в течение июля - сентября.