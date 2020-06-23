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Около 50 предприятий АПК создадут и реконструируют в Подмосковье в 2020 году

Объем инвестиций оставит около 42 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) планируется создать, реконструировать и модернизировать в Подмосковье до конца года. Объем инвестиций в эти проекты составит около 42 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"До конца года сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой промышленности региона планируют реализовать порядка 50 объектов АПК. Общий объем инвестиций составит не менее 42 млрд рублей" - сказал собеседник агентства.

По его словам, ввод в строй созданных и реконструированных сельхозпредприятий позволит создать не менее 2,2 тыс. новых рабочих мест.

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