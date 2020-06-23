Принадлежащий Alibaba оператор доставки Cainiao вложит 1 млрд рублей в проекты в России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международный логистический оператор Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) в 2020 году инвестирует порядка 1 млрд рублей в развитие логистической инфраструктуры российских партнеров, а также в российские IT-проекты. Об этом говорится в сообщении компании.

"В течение года "Цайняо" запустит несколько инвестиционных проектов в развитие региональных доставок и локализацию айти-проектов на общую сумму до миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Россия остается одним из крупнейших рынков для Cainiao - общий объем посылок в страну достиг 25% от всего объема грузов. При этом наибольшую динамику демонстрируют европейский сегмент - туда отправляется каждая вторая посылка.

В рамках ежегодного бизнес-саммита (Cainiao’s Global Smart Logistics Summit) Cainiao объявил о планах увеличить частоту грузовых рейсов по всему миру с 200 до 1,2 тыс. в течение ближайших девяти месяцев (Россия принимает 14 рейсов Cainiao из Китая). Кроме того, Cainiao увеличит количество региональных складов, чтобы снизить сроки международных доставок - для 100 крупнейших мировых мегаполисов этот показатель должен составить 72 часа.

"Благодаря расширению количества рейсов, "Цайняо" сможет увеличить частоту полетов в Москву и российские миллионники и продолжит сокращать сроки доставок заказов", - отмечается в сообщении.

В 2018 году Cainiao инвестировал 500 млн рублей в складской комплекс в Московской области - это позволило сократить сроки доставки в крупные города до 3-5 дней.