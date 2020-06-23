McDonald’s открыл свои рестораны в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. McDonald’s открыл залы всех 186 предприятий в Москве после снятия ограничений на работу ресторанов на фоне смягчения мер по борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении компании.

"McDonald’s постепенно возобновляет работу в полном объеме, и с 23 июня и открывает залы всех 186 предприятий McDonald’s в Москве. Компания гарантирует соблюдение всех мер безопасности согласно требованиям контролирующих органов и региональных властей", - говорится в сообщении.

В зависимости от текущей загруженности заведения будет предусмотрено несколько возможностей для обслуживания: только навынос или привычный формат посещения McDonald’s, когда гость может поесть в зале.

"Безопасность посетителей и сотрудников - наш главный приоритет, поэтому мы разработали дополнительные меры безопасности, которые включают соблюдение безопасной дистанции при ограничении количества гостей внутри наших предприятий в любое время, выдачу заказов только за стол, установку пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук при входе", - отметил генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена.

16 июня с соблюдением необходимых ограничений в столице открылись летние веранды компании McDonald’s. В первые же дни летние площадки McDonald’s в Москве посетили более 1,5 млн человек.

"С соблюдением всех мер безопасности и в соответствии с требованиями местных органов власти уже открыты для посетителей залы в Башкортостане: шесть предприятий в Уфе, одно в Стерлитамаке и одно в Нефтекамске. Летние веранды принимают посетителей в Белгороде, Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске. По мере снятия ограничений McDonald’s готов возобновить свою работу в остальных регионах России, соблюдая при этом все требования региональных властей и обеспечивая безопасность сотрудников и гостей", - заключили в компании.