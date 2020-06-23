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Банк "Санкт-Петербург" выдаст "Аэрофлоту" кредит на €70 млн

Деньги пойдут на пополнение оборотных средств и другие цели

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московский филиал банка "Санкт-Петербург" и "Аэрофлот" заключили соглашение о предоставлении авиакомпании кредита общим объемом €70 млн на срок 30 месяцев, говорится в сообщении банка. Средства будут направлены, в том числе, на пополнение оборотных средств компании.

"Филиал Банка "Санкт-Петербург" в г. Москве и крупнейшая авиакомпания России - ПАО "Аэрофлот" - заключили генеральные соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в рублях РФ, долларах США и евро сроком на 30 месяцев и общим лимитом финансирования €70 млн на пополнение оборотных средств и на общекорпоративные цели", - отмечается в сообщении.

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