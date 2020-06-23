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Пандемия коронавируса нового типа

Объем мировой торговли товарами во II квартале 2020 года может сократиться на 18,5%

По данным ВТО, в первом квартале объем торговли товарами уменьшился на 3% в годовом исчислении

ЖЕНЕВА, 23 июня. /ТАСС/. Объем торговли товарами в мире может сократиться во втором квартале 2020 года на 18,5% вследствие пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

"Объем торговли товарами уменьшился на 3% в годовом исчислении в первом квартале, согласно статистике ВТО. Первоначальные прогнозы на второй квартал, когда вирус и сопутствующие меры самоизоляции затронули значительную часть населения, указывают на падение на 18,5% в годовом исчислении", - отмечает организация.

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