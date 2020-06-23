Оренбургские предприятия смогут получить субсидию на выпуск противоинфекционной продукции

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Предприятия Оренбургской области, выпускающие продукцию и оборудование, направленные на борьбу с инфекционными заболеваниями, смогут получить субсидию из регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

"Правительство Оренбургской области утвердило новый порядок предоставления субсидий из областного бюджета компаниям, выпускающим оборудование и продукцию для выявления, инфекционного контроля, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, на создание производств, а также на пополнение оборотных средств. Главный распорядитель средств областного бюджета - министерство промышленности и энергетики Оренбургской области. Максимальная сумма займа - 10 млн рублей, срок - до 5 лет, ставка - 2% годовых", - говорится в сообщении.

Займы будет выдавать Областной фонд развития промышленности, уточняется в сообщении. Срок рассмотрения проектов максимально сократят. При этом софинансирование со стороны заявителя не требуется, добавили в пресс-службе.

"Предприятия также могут использовать субсидию на приобретение необходимого оборудования, сырья, материалов и комплектующих", - отмечается в сообщении.