ЦБ нашел нарушения прав потребителей у ряда страховщиков, предлагающих полисы от COVID-19

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк России назвал недопустимым включение в договоры и правила страхования от коронавирусной инфекции условия, которые фактически отменяют или задерживают выплаты по полису. Соответсвующее письмо регулятор направил страховщикам. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"В период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) многие страховые компании начали предлагать клиентам полисы, покрывающие риск этого заболевания. Банк России провел мониторинг и анализ таких полисов и обнаружил, что нередко правила страхования давали возможность отказать заболевшему страхователю в выплате страхового возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия", - указывает ЦБ.

При этом, по данным Банка России, ни в договоре, ни в правилах страхования не было написано о том, что в случае заражения COVID-19 условия форс-мажора отменяются.

По мнению регулятора, "страховые компании, предлагающие потребителям страховки от заболевания коронавирусной инфекцией, не должны включать в договоры и правила страхования условия, которые фактически отменяют или задерживают выплаты по полису". "Банк России направил страховщикам информационное письмо о недопустимости подобных практик", - указано в сообщении ЦБ.

Отмечается, что страховые организации, с которыми Банк России взаимодействовал в рамках поведенческого надзора, внесли коррективы в свои бизнес-процессы и изменили условия страхования в договорах и правилах.

"Однако поскольку такой страховой полис набирает популярность, регулятор считает важным превентивно снизить возможные риски, которые несут в себе взаимоисключающие условия страхования от новой коронавирусной инфекции", - сообщает Банк России.