Путин в обращении к россиянам 23 июня затронет ситуацию в экономике и борьбу с COVID-19

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник обратится к россиянам, в своем обращении он подведет предварительные итоги борьбы с пандемией коронавирусом и затронет состояние дел в экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ориентировочно в 15:00 мск президент сделает телеобращение к гражданам России", - сказал он.

"Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", - добавил представитель Кремля.

Глава государства уже несколько раз обращался к россиянам с момента начала пандемии, в том числе и в специальных телеобращениях. В этих выступлениях он объявлял об ограничительных мерах для борьбы с распространением вируса, о мерах поддержки экономики и граждан на фоне пандемии.

Отдельно Путин обращался к россиянам 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В той речи он также затрагивал тему пандемии, заявив, что парад Победы, отмененный 9 мая из-за карантина, обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Позднее парад было решено провести 24 июня.