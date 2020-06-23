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Набиуллина: потери экономики России от пандемии будут меньше, чем в других странах

Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Потери экономики России от пандемии коронавируса будут меньше, чем во многих других странах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, к сожалению, как и в других странах мира, но наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов", - сказала она.

Набиуллина добавила, что текущий прогноз ЦБ предполагает снижение ВВП на 4-6% в этом году. "Это тоже весьма глубокий экономический спад, но с учетом обстоятельств это все-таки заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису", - подчеркнула Набиуллина.

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РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия коронавируса нового типа
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