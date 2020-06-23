В Петербурге спустили на воду траулер для "Русской рыбопромышленной компании"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" (Петербург) во вторник спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Механик Маслак", который строится по заказу ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" (РРПК).

"Сегодня мы спускаем на воду второе отечественное судно серии из десяти больших морозильных траулеров, которые составят новый флот Русской рыбопромышленной компании", - сообщил во время церемонии заместитель генерального директора по строительству флота РРПК Дмитрий Сапов.

Всего для РРПК на Адмиралтейских верфях строят 10 судов проекта СТ-192. Головное судно серии "Капитан Вдовиченко" спустили на воду 27 марта этого года.

Новые супертраулеры будут превосходить все рыбопромысловые суда данного класса, построенные в СССР, - большой морозильный рыболовный траулер типа "Пулковский меридиан" (введен в эксплуатацию в 1974 году), рыболовно-крилевые траулеры типа "Антарктида" (строились в 1980-е годы), большие морозильные рыболовные траулеры типа "Горизонт" (строились в 1970-1980-х годах).

Морозильные траулеры СТ-192 будут предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки его в порт. Принципиальная особенность судна - наличие высокопроизводительного технологического рыбоперерабатывающего комплекса и рыбомучной установки. Поиск рыбы и контроль траловых операций будут осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.