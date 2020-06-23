Почти половине российских компаний пришлось приостановить работу в 2020 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Почти половина российских компаний в 2020 году столкнулись с прерыванием своей деятельности, говорится в аналитическом исследовании консалтинговой компании PwC в России "Готовность компаний к кризисным ситуациям".

Исследование подготовлено на основе опроса более 50 представителей российских компаний из разных отраслей, который проходил в феврале 2020 года.

"Доля компаний, столкнувшихся в своей деятельности с существенными прерываниями, выросла в 2020 году и составила 47% (для сравнения в 2019 году показатель составлял 40%)", - говорится в исследовании.

Также аналитики отмечают, что организации с большим отраслевым регулированием, такие как компании финансового, нефтегазового секторов и органы госвласти активнее занимаются вопросами антикризисного управления.

Проводят кризисные учения или внедряют планы восстановления 59% российских компаний. Большинство организаций (57%) проводят тестирования один раз в год, 43% - чаще.

"Компании постоянно сталкиваются с кризисными ситуациями. Это могут быть кибератаки, серьезные сбои в IТ-инфраструктуре, технологические аварии и природные катастрофы, а также новые угрозы в виде пандемии COVID-19", - приводит пресс-служба слова партнера отдела анализа и контроля рисков PwC в России Виталия Соколова.

Предприятия, сумевшие восстановиться после крупного инцидента в короткие сроки, отмечают, что на скорость реагирования повлияли наличие разработанных планов восстановления (25%) и сформированных команд восстановления (25%).