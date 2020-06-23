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ЦБ в 2020 году зафиксировал около 165 тыс. попыток мошеннических операций

Сумма ущерба составила около 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ за пять месяцев 2020 года зафиксировал около 165 тыс. попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы имеем данные за первые пять месяцев этого года. Сумма - 1,6 млрд [рублей], количество - 165 тыс. Если сравнить с прошлым годом, мы видим, что объем и количество уменьшаются", - сказала она.

Говоря о данных прошлого года, она отметила, что в 2019 году объем операций, которые были совершены без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, то есть кибермошенничества, составил 6,4 млрд рублей, количество таких операций - 576 тыс. Это достаточно большой объем, считает глава ЦБ.

Она также отметила, что средняя операция, которая совершается без согласия граждан, составляет около 10 тыс. рублей, без согласия юрлиц - 152 тыс. рублей. Около половины таких операций происходят при приобретении товаров и услуг по интернету, треть составляют операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием клиентов, менее 10% - операции в банкоматах и POS-терминалах.

Она подчеркнула, что 69% мошеннических операций совершаются с помощью социальной инженерии, когда люди сами предоставляют свои личные данные мошенникам. Поэтому доля возврата таких средств небольшая.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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