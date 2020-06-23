КБР с начала года экспортировала продукцию АПК на сумму $18 млн долларов

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) экспортировала продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму $18 млн с начала года, показатели федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в регионе выполнены более чем на 90%, сообщил министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

Продукция АПК Кабардино-Балкарии экспортируется в 19 стран мира: Армению, Азербайджан, Казахстан, Молдавию, Туркмению, Абхазию, Киргизию, США, Монголию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Регион экспортирует молочную и кисломолочную продукцию, кондитерские и макаронные изделия, минеральную воду и сладкие газированные напитки, спирт и пиво, свежие фрукты и семена гибридов кукурузы.

"В Кабардино-Балкарии реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК". Согласно подписанному соглашению между Минсельхозом РФ и правительством КБР, целевой индикатор для республики на 2020 год составляет $19,5 млн. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, на сегодняшний день из КБР экспортировано продукции АПК на сумму порядка $18 млн, что составляет около 92% от планового показателя, это очень хорошие темпы", - цитирует министра его пресс-служба.

Министр считает, что у Кабардино-Балкарии имеется большой потенциал для увеличения объемов экспортируемой продукции, и надеется в ближайшие годы расширить не только список стран-экспортеров, но и ассортимент поставляемой за рубеж продукции.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов - "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" - и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.