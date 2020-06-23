МЭР разработает план по выходу из ограничений для крупнейшего в СКФО экспоцентра

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 23 июня. / ТАСС/. Минэкономразвития России разработает стратегию выхода из наложенных из-за пандемии коронавируса ограничений для работы Международного выставочного центра (МВЦ) в Минеральных Водах. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич в ходе посещения МВЦ.

Делегация Минэкономразвития РФ посетила Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую Республики, а также МВЦ в Ставропольском крае, куда отправилась сразу по прилете в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). В "Минводыэкспо" обсудили планы дальнейшей работы крупнейшего на Северном Кавказе комплекса, развитие которого замедлилось в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Минэкономразвития будет разработан план первостепенных шагов по выходу из ограничений. Комплекс должен стать центром притяжения для всех тех, кто намерен инвестировать в Северный Кавказ, а также местом проведения крупнейших мероприятий региона", - сказал Бабич.

По данным Корпорации развития Северного Кавказа, которая реализовала проект, общая площадь "Минводыэкспо" - 33 тыс. кв. м, центр рассчитан на 5 тыс. посетителей одновременно. Почти 10 тыс. кв. м в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал, который может быть трансформирован на семь функциональных зон, что позволяет проводить в нем несколько мероприятий одновременно. МВЦ имеет также общественную зону площадью свыше 8 тыс. кв. м с мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетерием, кафе и техническими помещениями, а также деловой блок с конференц-залами и переговорными, мини-отелем.

Открытые выставочные площади составляют 15 тыс. кв. м и включают рекреационную зону и лаунж-кафе. "Минводыэкспо" оснащен современным оборудованием, в том числе мультимедийным.