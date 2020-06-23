Заполняемость поездов ФПК превысила 50%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) фиксирует рост спроса на билеты, при этом на сегодняшний день заполняемость поездов дальнего следования составляет более 50%. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что ФПК восстановила глубину продажи билетов в 90 дней на поезда дальнего следования, что позволяет купить проездные документы на все лето и начало сентября. "Сегодня заполняемость [поездов] составляет чуть более 50%, и это связано с тем, что спрос реально вырос", - сказал он.

Ранее стало известно, что "Российские железные дороги" (РЖД), дочерним обществом которых является АО "ФПК", в связи с восстановлением спроса на путешествия возобновят в ближайшее время курсирование более 70 поездов дальнего следования, в том числе 59 поездов ФПК. В холдинге отмечали, что среднесуточный спрос на билеты на данный момент вырос примерно вдвое по сравнению с ситуацией на конец мая. Как пояснили в компании, это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и со стартом российского туристического сезона.