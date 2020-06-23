Затраты на развитие водоснабжения на Ставрополье составят 3,8 млрд рублей до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят 3,8 млрд рублей на развитие системы водоснабжения до 2024 года. Деньги будут выделены из федерального и краевого бюджетов, работа позволит обеспечить качественной питьевой водой более 346 тыс. жителей региона, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Всего до 2024 года свыше 346 тыс. жителей края в более чем 100 населенных пунктах должны получить качественную питьевую воду. Затраты на реконструкцию и строительство объектов водоподачи в общей сложности составят 3,8 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.

В 2020 году работа проходит на 11 объектах. "В результате, до конца нынешнего года бесперебойное водоснабжение должно стать доступным для 135 тыс. ставропольцев, проживающих в 69 населенных пунктах", - пояснили в пресс-службе.

В регионе продолжается масштабное строительство водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе, объект позволит обеспечить стабильным и качественным водоснабжением около 7 тыс. человек.

На Ставрополье ранее была проведена инвентаризация качества воды, предоставляемой жителям региона, и разработана пятилетняя программа развития водоснабжения. Порядка 346 тыс. жителей (около 12% населения края) пока получают не совсем качественную воду. Также в регионе есть населенные пункты без централизованного водоснабжения и села, которые испытывают дефицит воды летом. В общей сложности проблемы с водоснабжением испытывают 107 населенных пунктов края.