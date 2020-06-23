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"Аэрофлот" вернул в продажу льготные билеты в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток

Льготные тарифы действуют до 31 декабря 2020 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов на субсидируемые из федерального бюджета рейсы в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток, говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что льготные тарифы на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний группы "Аэрофлот" действуют до 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям.

Воспользоваться субсидированными тарифами могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

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