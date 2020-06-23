{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил период уведомления работников о выборе формата трудовой книжки

Также постановление предполагает, что компенсацию работодателя за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России продлило до 31 октября срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продлило срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой до 31 октября, - говорится в сообщении. - Изначально руководители должны были проинформировать об этом сотрудников в письменной форме до 30 июня". В кабмине напомнили, что определиться с выбором трудовой книжки нужно до 31 декабря.

Также постановление предполагает, что компенсацию работодателя за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году. "Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, - пояснили в кабмине. - Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно". Согласно закону, эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. "Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить", - напомнили в правительстве.

Кроме того, постановление продлевает срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. В документе также поясняется, как поступить в той или иной спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов. "Например, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение семи дней он должен вернуть деньги работодателю, - говорится в сообщении. - Возвращать компенсацию не придется, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику".

Теги
Россия
Путин подписал закон об информационной системе контроля за оборотом драгметаллов
Оператором инфосистемы будет Минфин
Читать полностью