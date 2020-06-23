Кабмин продлил период уведомления работников о выборе формата трудовой книжки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России продлило до 31 октября срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продлило срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой до 31 октября, - говорится в сообщении. - Изначально руководители должны были проинформировать об этом сотрудников в письменной форме до 30 июня". В кабмине напомнили, что определиться с выбором трудовой книжки нужно до 31 декабря.

Также постановление предполагает, что компенсацию работодателя за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году. "Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, - пояснили в кабмине. - Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно". Согласно закону, эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. "Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить", - напомнили в правительстве.

Кроме того, постановление продлевает срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. В документе также поясняется, как поступить в той или иной спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов. "Например, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение семи дней он должен вернуть деньги работодателю, - говорится в сообщении. - Возвращать компенсацию не придется, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику".