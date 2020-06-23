Фонду поддержки предприятий в Северной Осетии выделят более 137 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Фонду микрофинансирования малых и средних предприятий в Северной Осетии из федерального бюджета будет выделено 137,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий будет докапитализирован за счет дополнительной федеральной субсидии на 137,5 млн рублей. Правительством Северной Осетии сегодня внесено соответствующее изменение в республиканскую госпрограмму "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.

Софинансирование со стороны республики потребуется в размере 1,4 млн рублей.

"Безусловно, это весомая поддержка федерального правительства, которая позволит Фонду микрофинансирования существенно помочь предприятиям республики. В последние годы наблюдается динамика улучшения показателей фонда. Наша общая задача - обеспечить эффективное расходование выделенных средств", - цитирует пресс-служба председателя правительства Таймураза Тускаева.

Он поручил провести анализ использования ресурсов фонда за предыдущие несколько лет и определить наиболее перспективные отрасли.

В ситуации с пандемией Министерство экономического развития России приняло решение докапитализировать региональные микрофинансовые организации на суммы, которые были предусмотрены до 2024 года.