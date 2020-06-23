Торговый порт Мурманска в начале июля встретит первые грузовые суда после простоя

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП, входит в структуру АО "СУЭК") в начале июля встретит первые грузовые морские суда после вынужденного перерыва в работе из-за обрушения железнодорожного моста через реку Кола. Об этом сообщает во вторник пресс-служба АО "ММТП".

"Железнодорожное полотно объездной дороги уложено, Мурманский морской торговый порт возобновил погрузочно-разгрузочные работы, связанные с ж/д операциями. <…> Уже в начале июля к причалам порта планируется подход судов класса Capesize под погрузку руды и угля", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принимать и обрабатывать суда такого класса в Северо-Западном регионе России может только морской порт Мурманск. Ранее сообщалось, что после восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском в порту начались погрузочно-разгрузочные работы, первый поезд пришел в субботу, далее ежесуточно в порт будет поступать 15 пар поездов с грузами.

В порту отметили также, что сложившаяся ситуация дала толчок для поиска новых логистических решений. В настоящий момент совместно с ОАО "РЖД" и грузоотправителями АО "Фосагро", группой "Акрон", АО "МХК "Еврохим" налажено тесное взаимодействие и координация по отгрузке минеральных удобрений и апатитового концентрата в адрес Мурманского морского торгового порта по объездному пути. Это позволит планировать отгрузку и перевалку через причалы ММТП запланированных на 2020 год объемов грузов, в том числе железорудного, апатитового концентрата и минеральных удобрений, их оптимальную логистику и доставку на целевые рынки конечным потребителям.

АО "Мурманский морской торговый порт" входит в группу компаний "СУЭК" - это одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии. В Мурманском порту работают более 1 300 человек.