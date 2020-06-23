Титов рассчитывает на изменение меры пресечения Калви после сообщения о его болезни

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает на изменение меры пресечения на подписку о невыезде основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате, на фоне сообщений о его болезни.

"Буду очень сильно удивлен, если сегодняшний суд по апелляции адвокатов Майкла Калви не изменит ему меру пресечения на подписку о невыезде. Ко всем прорехам в ходе следствия в экономической экспертизе добавилась еще и информация об онкологическом заболевании Майкла. Это должно стать последней каплей на чаше весов", - сказал Титов журналистам во вторник.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Мосгорсуд ранее продлил до 13 августа домашний арест Калви.