Ивановский губернатор предложил жителям решить судьбу поступивших в бюджет 710 млн рублей

ТАСС, 23 июня. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил жителям региона самостоятельно решить, на что направить 710 млн рублей, которые поступили в бюджет области в качестве возвращенного долга от группы "Продо". Об этом глава региона во вторник сообщил журналистам.

Накануне стало известно о достигнутой договоренности между группой "Продо", в состав которой десять лет назад входил "Ивановский бройлер", и Ивановским государственным фондом поддержки малого предпринимательства о том, что группа выкупит долги своего бывшего предприятия.

"Это деньги налогоплательщиков, в последние годы не было надежды, что они вернутся. Тем не менее, предприниматели "Продо" поступили очень ответственно, и деньги в полном объеме - 710 млн рублей - уже вчера поступили в бюджет. <…> Я считаю, что мы должны обсудить с жителями Ивановской области, как их потратить. Есть несколько направлений, я предлагаю выставить [эти предложения] на народное голосование, [это могут быть] объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения", - сказал губернатор.

С 2008 по 2011 год фабрика ОАО "Ивановский бройлер" входила в состав группы "Продо". В апреле 2011 года птицефабрика получила 700 млн рублей от Фонда поддержки малого предпринимательства Ивановской области. На эти средства предполагалось реконструировать птицефабрику, сделав ее предприятием европейского уровня. Но ОАО, потратив только часть средств по назначению, направило остальные средства предприятиям группы. Позднее фабрику выкупил у "Продо" один из ивановских предпринимателей. В результате в 2015 году "Ивановский бройлер" был признан банкротом, до настоящего времени заем фонду возвращен не был.

Группа "Продо" - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и молочных продуктов, основана в 2004 году. В состав компании входят пять птицефабрик и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России. Товары под брендами Группы "Продо" продаются в 65 регионах России.