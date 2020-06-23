Фермеры Татарстана претендуют на получение почти 1,3 млрд рублей льготных кредитов

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Аграрии Татарстана подали в Минсельхоз России заявки на получение льготных кредитов по сниженной ставке от 1% до 5% на сумму 1,28 млрд рублей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Как уточнили в ведомстве, в республике с 2017 года работает система льготного кредитования сельхозпроизводителей, в рамках которой они имеют возможность получить кредиты по сниженной ставке от 1% до 5%.

"Максимальный размер льготного краткосрочного кредита для одного заемщика не должен превышать 600 млн руб. Представители малого бизнеса могут самостоятельно выбирать банк, где получить льготный кредит и подать необходимые документы. В Татарстане одобрено и направлено в Минсельхоз России 152 заявки на краткосрочные кредиты по малым формам хозяйствования на сумму кредита 734,8 млн руб., на инвестиционные кредиты - 58 заявок на 548,0 млн руб.", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить льготный кредит фермер должен быть налоговым резидентом России и зарегистрированным в качестве юрлица либо индивидуального предпринимателя. Сельхозпроизводитель не должен иметь задолженности за последние 30 дней суммой выше 50 тысяч рублей, а также проходить по делу о банкротстве и находиться в состоянии ликвидации либо реорганизации.