Число рейсов в аэропорту Симферополя после отмены карантина выросло почти на 40%

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя после отмены с 15 июня обязательной обсервации для приезжающих в Крым принял и отправил за неделю 614 рейсов. Неделей ранее было 442 рейса, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь после отмены 15 июня в Крыму обязательной обсервации для приезжих увеличил количество обслуженных за неделю рейсов на 39%. Если в период с 8 по 14 июня в крымской воздушной гавани приняли и отправили 442 рейса, то за неделю с 15 по 21 июня их количество возросло уже до 614. В прошедшую субботу аэропорт Симферополь обслужил 88 регулярных рейсов, что является рекордным с начала 2020 года показателем", - говорится в сообщении.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя резко сократился в марте из-за пандемии нового коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. За майские праздники пассажиропоток сократился на 93%, или в 14 раз по сравнению с прошлым годом. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. В целом после введения ограничений из-за пандемии в аэропорту недосчитались 627,7 тыс. пассажиров.

К началу этой недели в аэропорт Симферополя летают 13 авиакомпаний, всего 36 направлений. В июне маршрутная сеть вырастет в 4 раза по сравнению с майскими показателями - до 46 направлений, прибавится еще один перевозчик.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.