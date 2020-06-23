Международный банк реконструкции и развития выделит Белоруссии заем в €100 млн

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Министерство образования Белоруссии и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали во вторник в онлайн-формате соглашение о займе в €100 млн на проект модернизации системы высшего образования республики, сообщается на сайте министерства.

"В соответствии с соглашением о займе МБРР в 2020-2025 годах предоставит Беларуси займ в размере €100 млн на модернизацию высшего образования, в том числе на создание и модернизацию современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализации проекта на базе Белорусского госуниверситета будет создан междисциплинарный учебно-исследовательский центр, включающий 37 учебных лабораторий и девять центров коллективного пользования. Кроме того, в 18 белорусских вузах за счет этих средств будет проведен капремонт отдельных учебных корпусов. Также будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования.

"Реализация мероприятий проекта позволит сформировать в белорусских университетах интегрированную инновационную среду обучения, обеспечивающую подготовку конкурентоспособных специалистов, организовать обучение по ряду перспективных специальностей, обеспечить развитие сетевой формы взаимодействия, будет способствовать повышению экспорта образовательных услуг", - уточняется в сообщении.

Соглашение подписали министр образования Белоруссии Игорь Карпенко и исполняющий обязанности директора отдела Белоруссии, Молдавии и Украины (регион Европы и Центральной Азии) Всемирного банка, глава представительства ВБ в Белоруссии Александр Кремер.