Росатом ведет переговоры о поставке дата-центров во Вьетнам, Египет и Индию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Технологией мобильных, компактных и контейнерных центров обработки данных (ЦОД), которую разработали специалисты Росатома, заинтересовались во Вьетнаме, Египте и Индии. Об этом сообщил на "Иннопром-онлайн" главный инженер - заместитель начальника отделения РФЯЦ-ВНИИТФ (предприятие ГК "Росатом") Сергей Акулов.

"У нас есть несколько заказчиков, мы с ними ведем проработки - это Индия, это Вьетнам. И буквально недавно заинтересовался Египет, который выражает заинтересованность в получении ЦОДов в двух исполнениях. Первое - это контейнерные ЦОДы, второе - это мобильные ЦОДы", - сказал он.

Ранее директор по цифровизации группы Екатерина Солнцева в рамках "Иннопром-онлайн" сообщала, что Росатом ведет переговоры о поставках мобильных центров обработки данных в Индию.

Акулов отметил, что Росатом начал предлагать технологию мобильных, контейнерных и компактных ЦОД 2-3 года назад, так как она существенно снижает затраты на возведение такого дата-центра.

"При создании ЦОД достаточно большой составляющей затрат является эффект затрат на капитальное строительство, проектирование с прохождением экспертизы - это капитальные затраты на создание стен, фундаментов, крыш и так далее, поэтому понимая все это мы стали предлагать легко возводимые конструкции. В течение 2-3 месяцев на потенциальной базе заказчика мы можем развернуть создание ЦОД", - сказал он.

В настоящее время Росатом ведет работу по получению зарубежного патента, что позволит строить мобильные и контейнерные ЦОДы за рубежом, добавил Акулов. Патент ожидается получить в этом году.