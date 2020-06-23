Более 66 млн рублей выделят на гранты начинающим фермерам в Ингушетии

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Начинающим фермерам в Ингушетии для развития их подсобных хозяйств выделят гранты на общую сумму более 66 млн рублей. Грантовая поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", рассказал во вторник ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

"В этом году мы получили из федерального и регионального бюджетов 66,3 млн рублей для реализации мероприятий грантовой поддержки фермеров "Агростартап" в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Специальная комиссия по отбору фермеров на конкурсной основе начала уже свою работу. Сколько человек получат грантовую поддержку, мы сможем сказать только после завершения приема документов и работы комиссии", - сказал Албаков.

В 2019 году заявки на получение гранта подали около 900 человек, но помощь, по плану проекта, была рассчитана на 100 фермеров.

"Агростартап" - грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Данный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.