Госдума предусмотрела возможность получения патентов в электронной форме

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме, а также даст возможность при регистрации объектов интеллектуальной собственности прилагать к материалам трехмерные модели.

Согласно пояснительным материалам, представленным правительством "законопроектом предлагается выдавать охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, в электронной форме, сохранив возможность заявителю получить их по своему желанию на бумажном носителе". Необходимые поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ.

Кроме того, законопроект дает возможность заявителям прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные модели. Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках. "Указанный подход позволит использовать алгоритмы распознавания и сопоставления представленных трехмерных моделей с имеющимися в государственных реестрах при экспертизе объектов интеллектуальной собственности, обеспечивая поиск схожих объектов", - отмечают разработчики.

В качестве базового внутреннего формата файлов трехмерных моделей будет использован STEP в связи с проработанностью его международного стандарта. Модели будут использоваться Роспатентом исключительно для экспертизы.

Ко второму чтению законопроект был дополнен поправкой, которая предусматривает возможность толкования моделей и формул посредством их трехмерных или электронных аналогов.