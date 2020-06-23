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Город Байконур будет финансироваться из федерального бюджета России

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется исходя из расчетного объема поступлений налоговых доходов в бюджет города и дотации на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Город Байконур сможет получать субсидии из федерального бюджета России. Об этом говорится в размещенном во вторник на официальном сайте правительства РФ постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации <...> может предусматриваться предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету города Байконура", - отмечается в тексте документа.

В нем также уточняется, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности для Байконура определяется исходя из расчетного объема поступлений налоговых доходов в бюджет города и дотации на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.

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