Выплаты для начисления зарплат сотрудникам на Ставрополье превысили 1,6 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Почти 60 тыс. организаций Ставропольского края получили прямые выплаты для начисления зарплаты своим сотрудникам в ситуации с пандемией с начала мая 2020 года. Объем поддержки составил 1,6 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

В период спада экономики во время действия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы. Поддержка предусмотрена из расчета одного МРОТ, это 12 тыс. 130 рублей на каждого сотрудника на апрель и май.

"За предоставлением прямой безвозмездной финансовой поддержки на Ставрополье с начала мая обратились почти 60 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за угрозы коронавируса. Общий объем поддержки за май-июнь составил более 1,6 млрд рублей. Данные средства могут быть направлены на решение текущих неотложных задач, в том числе, на выплату заработных плат и сохранение уровня оплаты труда сотрудников", - говорится в сообщении.

Краевой фонд микрофинансирования также предоставляет бизнесменам выплаты на пополнение оборотных средств и выплату зарплат, общая сумма займов на конец июня составила 45,5 млн рублей. Помимо этого, предприятия региона могут продлить сроки налоговых и страховых взносов, подать заявление на реструктуризацию налогов. Этими мерами на Ставрополье уже воспользовались около 20,5 тыс. организаций и предприятий.

"Глава Ставрополья также предложил продлить введенный из-за коронавируса мораторий на проведение налоговых проверок для всех налогоплательщиков, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. В настоящее время эта мера действует до 1 июля текущего года <…>. Соответствующее предложение будет направлено в правительство РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщал, что дополнительные средства на поддержку бизнеса в период пандемии на Ставрополья составляли порядка 5 млрд рублей на начало июня 2020 года.