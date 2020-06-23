Роспотребнадзор: половина импортной табачной продукции продавалась с нарушениями

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более одной десятой части табачной продукции в России в I квартале 2020 года продавалось с нарушениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В ходе проверок проинспектировано 6,5 млн пачек табачных изделий, из которых 24,6% представлены табачной продукцией импортного производства. С нарушением обязательных требований реализовывалось 11,3% табачной продукции. Среди импортной - 48,2%", - указали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, из оборота изъято 2 тыс. 894 партии табачной продукции объемом 851 тыс. 531 пачка, наложено более 9 тыс. штрафов по причине нарушений правил маркировки. В следственные органы передано 48 дел.

В Роспотребнадзоре также сообщили о том, что его территориальные органы в I квартале 2020 года проверили 7 тыс. 358 объектов, осуществляющих продажу табачной продукции. Нарушения действующего законодательства в отношении хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, выявлялись на каждом четвертом объекте.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для снижения нелегального оборота и повышения безопасности и качества товаров в России создана государственная информационная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. С 1 июля 2019 года производители и импортеры обязаны маркировать свою продукцию, с 1 июля 2020 года оборот немаркированной табачной продукции будет запрещен и в розничной продаже должны находиться только сигареты и папиросы с нанесенными цифровыми кодами Data Matrix.

Кроме того, с 1 июля 2020 года потребитель вправе проверять легальность сигарет в торговой точке с помощью мобильного приложения "Честный Знак", которое сейчас распространяется на другие товары, подлежащие обязательной маркировке. Как отметили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день приложение скачано более 750 тыс. раз, проверено более 6,5 млн товаров.