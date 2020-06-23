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КНР просит Россельхознадзор контролировать исполнение экспортерами условий по коронавирусу

Главное таможенное управление Китая просило Россельхознадзор осуществлять проверки российских предприятий-производителей продукции, предназначенной для экспорта в КНР, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Китай попросил Россельхознадзор контролировать исполнение российскими экспортерами требований, введенных в связи с новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"В целях обеспечения бесперебойных экспортных поставок продукции животного происхождения из России в Китай, Главное таможенное управление КНР просило Россельхознадзор, как орган предоставляющий гарантии безопасности при производстве продукции животного происхождения, осуществлять проверки российских предприятий-производителей такой продукции, предназначенной для экспорта в Китай, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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