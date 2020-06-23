Головной ледокол "Арктика" вышел в Балтику на заключительный этап ходовых испытаний

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Головной универсальный ледокол "Арктика" проекта 22220 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Ближайшие три недели на Балтике будет проверена работа механизмов и оборудования ледокола, протестированы работа гребной электрической установки и маневренные характеристики судна, спасательные средства и системы, навигационное оборудование. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию", - цитирует Росатом генерального директора "Атомфлота" Мустафу Кашку.

Атомный ледокол "Арктика" строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом".

Госкорпорация отметила, что в феврале этого года во время пуско-наладочных работ на головном универсальном атомном ледоколе произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что данный механизм не подлежит ремонту и требует демонтажа. По гарантийным обязательствам на производство и поставку гребного электродвигателя потребуется до 15 месяцев. Учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути было принято решение принять атомный ледокол, не дожидаясь установки нового электродвигателя.

"Отклонения от проектных характеристик судна будут незначительными, что позволит атомоходу эффективно работать в Арктике. Мощность ледокола составит 50 МВт (вместо 60 МВт), потеря ледопроходимости составит до 20 см (от 2,9 метра), а скорость - 0,6 узла (от 22 узлов по чистой воде). Замена гребного электродвигателя будет произведена в период с августа по ноябрь 2021 года. В это время в акватории Северного морского услуги атомохода не востребованы", - отметил Росатом.

"Арктика" станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы.