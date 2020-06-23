Госдума одобрила в I чтении улучшение условий для участников региональных инвестпроектов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уменьшение налогового бремени и улучшение условий деятельности для участников региональных инвестиционных проектов. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия", направлен на устранение действующего в настоящее время для плательщика налога на прибыль организаций необоснованного налогового бремени, возникающего в связи с безвозмездной передачей приобретенного (созданного) им за счет средств полученной субсидии имущества (имущественных прав) в государственную и (или) муниципальную собственность, и обеспечение ему сохранения статуса участника регионального инвестиционного проекта, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается учитывать в составе внереализационных расходов затраты в виде стоимости безвозмездно переданного в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав), приобретенного (созданного) за счет средств субсидий, в размере, не превышающем величину признанных в составе внереализационных доходов суммы полученной субсидии.

Кроме того, проект документа предлагает не учитывать субсидии в составе внереализационных доходов при расчете 90%-ного значения доли доходов от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, в составе всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Документ предусматривает распространение действия соответствующих изменений на период с 1 января 2019 года.

Правительство и Счетная палата поддержали законопроект.