МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Третий Столыпинский форум "Иммунная система мировой экономики" пройдет 3-4 сентября в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Мероприятия форума пройдут в смешанном формате - как онлайн, так и офлайн. Ожидается до 45 тыс. участников-зрителей прямой трансляции с форума и 3 тыс. участников с возможностью участия в дискуссии. Офлайн-мероприятия в течение двух дней охватят до 1 тыс. участников и спикеров", - сказали в пресс-службе.

В первый день на площадке форума будут обсуждаться основные инструменты макроэкономической политики, направленные на восстановление роста экономик стран в "посткоронавирусном мире". В фокусе внимания окажутся такие отрасли, как банковский сектор, индустрия здоровья, транспорт, медицина, hi-tech и экологичное земледелие. День завершится панельной дискуссией на тему: "Как будут трансформироваться экономики стран в условиях пандемии?".

Темой второго дня форума станет обсуждение международного опыта повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет цифровой трансформации отраслей в условиях пандемии. Внимание уделят индустрии питания, промышленному дизайну, цифровым активам, туризму, искусству и образованию в web-пространстве. Ключевой дискуссией дня станет обсуждение опыта цифровой трансформации государственного управления и обеспечения защиты прав граждан.

Форум объединит представителей органов власти РФ и иностранных государств, экспертов, представителей ведущих российских и зарубежных компаний. Опыт укрепления иммунной системы отраслей и экономики презентуют представители Германии, Великобритании, Франции, Швеция, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Италии, Чехии, Израиля, ОАЭ, Катара, добавили в пресс-службе.

Столыпинский форум - это международная экспертная площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс-руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации. Первый форум прошел в 2018 году и был посвящен обсуждению социально-экономического развития России. Второй форум, генеральным информационным партнером которого выступало агентство ТАСС, состоялся в 2019 году. Организатором мероприятия выступает Институт экономики роста им. Столыпина.