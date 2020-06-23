Госдума приняла в I чтении законопроект о допуске ТПП в регионах к системе поддержки МСП

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, призванный допустить территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП) к программам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно поправкам, палаты смогут "выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он соответствует целям как государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" от 15 апреля 2014 года, так и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Его принятие, как отмечается в записке, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, не повлияет на достижение целей государственных программ и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета.

В настоящее время территориальные торгово-промышленные палаты оказывают широкий спектр услуг для бизнеса - юридические услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов, выставочно-ярмарочная деятельность, деловое образование и подготовка кадров.

Что это даст бизнесу

После того, как территориальные палаты смогут работать с госпрограммами для поддержки малых и средних предпринимателей, улучшится инфраструктура работы с МСП сразу на нескольких уровнях, прокомментировал законопроект депутат Госдумы, руководитель экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифат Шайхутдинов.

"Во-первых, от этого, безусловно, выиграет бизнес, права которого мы отстаиваем. В результате пандемии именно МСП стали наиболее пострадавшим экономическим блоком, поэтому сейчас мы должны делать все, чтобы помочь бизнесу восстановиться как можно быстрее. Именно здесь и поможет налаженная и успешно работающая связь торговых палат с предпринимателями. ТПП прекрасно знают свой бизнес, даже в самых маленьких и отдаленных от центра городах и районах. Знают, кому какая помощь нужна, обладают большой экспертной базой для подготовки документации и взаимодействия с госорганами для получения мер поддержки", - сказал ТАСС Шайхутдинов.

Он отметил, что выделение финансовых средств "все равно будет идти через федеральный центр, ТПП же станут прочным связующим звеном между бизнесом и федеральными и региональными институтами".

Во-вторых, продолжил депутат, это позволит повысить качество поддержки бизнеса на федеральном уровне. "Нацпроект по поддержке МСП предполагает рост количественных показателей по предприятиям и доле бизнеса в ВВП страны, в то время как распределение субсидирования с привлечением ТПП позволит сделать поддержку более точной и качественной", - убежден он.

Еще один уровень, по словам Шайхутдинова, - региональные институты поддержки. Они также ведут активную работу по взаимодействию с бизнесом, но "иногда главными задачами их работы все равно становятся региональные меры, где-то очень много сил уходит на налаживание коммуникации с бизнесом, информирование". "В этом случае уже сформированный институт работы с предпринимателями от ТПП позволит оперативно и предметно охватить значительно большее количество предприятий мерами господдержки, чтобы они смогли быстрее восстановиться и начать расти", - добавил собеседник агентства.