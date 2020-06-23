Госдума одобрила в I чтении совмещение деятельности по логистике и производству в ОЭЗ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/.Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность совмещения компаниями-резидентами промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ) деятельности по промышленному производству и логистике. Документ был инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Сейчас, согласно законодательству, резидентом промышленно-производственной ОЭЗ признается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ на территории муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ, и заключившая с органами управления ОЭЗ соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике в промышленно-производственной ОЭЗ. Таким образом, компания-резидент ОЭЗ не может вести одновременно промышленно-производственную и логистическую деятельности.

В то же время складываются ситуации, когда объективно ведение одновременно промышленно-производственной деятельности и деятельности по логистике является оптимальным для резидента ОЭЗ, говорится в пояснительной записке. С целью оптимизации процедуры получения статуса резидента ОЭЗ законопроектом предлагается разрешить ведение одновременно двух видов деятельности в ОЭЗ в рамках одного юридического лица.

Принятие данного законопроекта позволит значительно облегчить ведение промышленно-производственной деятельности, поспособствует привлечению новых резидентов и развитию действующих в ОЭЗ производств, считают авторы документа.