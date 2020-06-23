Разрешения на ввоз немаркированных лекарств будут выдаваться в особых случаях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разрешение на ввод в оборот лекарственных препаратов без маркировки, произведенных до октября текущего года, будет выдаваться в исключительных случаях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Разрешения на ввоз и ввод в гражданский оборот немаркированных лекарств будут выдаваться лишь в исключительных случаях - производителям придется обосновать причины несоблюдения требований об обязательной маркировке, а также представлять план мероприятий по устранению нарушений", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее правительство получило возможность устанавливать ограничения на ввоз в РФ и ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов зарубежного производства, произведенных до 1 октября 2020 года, без маркировки. "Это позволит нивелировать даже незначительные по объему и количеству препаратов сложности, связанные с вводом в оборот лекарственных препаратов, которые могут возникнуть у отдельных фармпроизводителей в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, все пациенты получат необходимые лекарства", - прокомментировали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что данная мера носит дополнительный характер и сложностей с поставками лекарств не ожидается.

В России, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.