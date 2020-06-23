Трасса Москва - Казань поможет повысить инвестпривлекательность Нижегородской области

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство в Нижегородской области участка скоростной автотрассы М-12 Москва - Казань, которая станет частью международного транспортного коридора (МТМ) "Европа - Западный Китай", позволит региону снять инфраструктурные ограничения и повысить инвестпривлекательность прилегающих территорий как минимум вдвое, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам совещания в области.

Маршрут проходит по территории шести муниципальных районов и двух городских округов Нижегородской области, где проживает около 230 тыс. человек.

"Строительство в Нижегородской области участка МТМ "Европа - Западный Китай" позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность рассматриваемых территорий не менее чем в 2 раза", - говорится в сообщении.

Как отметил в ходе совещания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, региональное правительство окажет необходимое содействие реализации проекта. По его словам, рядом с территорией прохождения трассы зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Указанные территории имеют большой потенциал для дальнейшего развития. На сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 млрд рублей", - добавил губернатор.

Как считает Никитин, создание маршрута также позволит увеличить число туристов, посещающих регион. "Использование инфраструктуры маршрута будет способствовать продвижению туристского потенциала Нижегородской области и увеличению посещаемости туристских центров всего региона", - уверен он.

Рядом с трассой находятся такие населенные пункты как Выкса, Навашино, Арзамас, Сергач. Таким образом, рекомендуемый створ трассы учитывает все планы пространственного развития Нижегородской области, отмечают в пресс-службе вице-премьера.

МТМ Европа - Западный Китай

Проект трассы "Москва - Казань" является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".

Маршрут "Европа - Западный Китай" состоит из трех основных частей. Первая проходит от Санкт-Петербурга до Москвы, включая автомобильные дороги М-11 и Центральную кольцевую автодорогу. Второй участок - скоростная автодорога Москва - Нижний Новгород - Казань. Она пройдет от Москвы до н. п. Шали (Республика Татарстан). Третий участок пройдет от пересечения со скоростной автодорогой Москва - Нижний Новгород - Казань до границы с Казахстаном.

Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора "Европа - Западный Китай" включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Общий объем предусмотренных средств - 655,1 млрд рублей, из которых 390,4 млрд рублей - бюджетные средства.